Ali Özgün, Altınordu'yu sırtlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ilk yarısında işler istediği gibi gitmeyince ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yoluna gitti. Kırmızılı-lacivertli ekip, transfer döneminin açılmasıyla beraber Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün, Recep Aydın, Hüsamettin Yener ve Kerim Alıcı takviyelerini gerçekleştirdi. Yeni oyuncuların kadroya yavaş yavaş monte edilmesinden sonra 33 yaşındaki golcü oyuncu Ali Özgün, ligde gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. Özgün, Altınordu formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı vererek takımının en önemli gol silahı haline geldi. Böylece Özgün, 10 gollü Ahmet İlhan Özek'ten sonra takımın en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor. Öte yandan Ali Özgün, bu sezon Menemen FK formasıyla da ligin ilk devresinde 7 gol kaydetmişti.