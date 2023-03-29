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Spor

Ali Özgün, Altınordu'yu sırtlıyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altınordu'nun sezon balında kadrosuna kattığı Ali Özgün, gösterdiği performans ile takımını sırtlıyor.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Ali Özgün, Altınordu'yu sırtlıyor
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Altınordu'nun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ali Özgün, kırmızı-lacivertli formayla şimdiye kadar çıktığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya ara transfer döneminde katılan Ali Özgün, kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 33 yaşındaki oyuncu, İzmir temsilcisinin oynadığı Gençlerbirliği maçında 1 gol ve 1 asist, Pendikspor karşılaşmasında 1 gol, Tuzlaspor mücadelesinde 1 gol ve Denizlispor müsabakasında da 3 gol kaydederek 7 gole doğrudan katkı verdi. Ali Özgün, sergilediği performansla İzmir temsilcisinde 10 gollü Ahmet İlhan Özek'in ardından en fazla skor bulan oyuncu oldu.

Öte yandan 539 dakika süre alan Özgün, 90 dakika başına 1 gol ortalamasıyla oynuyor.

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