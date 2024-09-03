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Spor

Ali Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda madalyayı garantiledi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

3 Eylül 2024 Salı 00:27 - Güncelleme:
Ali Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda madalyayı garantiledi!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali, S5 sınıfında çeyrek finalde Almanya'dan Valentin Baus'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk iki seti 6-11 ve 9-11 kaybeden Ali Öztürk, sonraki iki seti 11-9 ve 11-8 alarak maça 2-2'lik dengeyi getirdi. Final setinde üstün bir oyun ortaya koyan milli sporcu, seti 11-4, maçı da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te yarı finale kalarak madalyayı garantiledi.

Milli sporcu, yarı final müsabakasına yarın çıkacak.

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