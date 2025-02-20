Ali Palabıyık: Türk hakemlere karşı önyargı çok fazla

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurdu. FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık da TFF'nin almış olduğu bu karar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

"TÜRK HAKEMLERİNİN MAÇA SAĞLIKLI ŞEKİLDE ÇIKMASI ENGELLENİYOR"

Türk hakemliği için üzücü bir durum olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Palabıyık, "Türk futbolunun kurtuluş reçetelerinden bir tanesi olan yabancı hakeme geçişi maalesef ülkemizde deneyimleyeceğiz. Aslında sorunun hakemlerden kaynaklanmadığını da bir nebze öğrenmiş olacağız. Türk hakemler, atandığı maçla alakalı daha müsabaka başlamadan masa başında yiyip bitiriliyor. Maça sağlıklı bir şekilde çıkması engelleniyor. Hakem sahaya çıktığında maalesef işini yapamıyor. Çünkü saha içindeki herkes hakemin aleyhine kararlar vereceğini düşünüyor. Türk hakemlere karşı önyargı çok fazla. Geldiğimiz noktada da yabancı VAR'dan yabancı hakeme geçiş yaptık. Bu geçiş aslında bekleniyordu. Geçtiğimiz sezon yabancı VAR hakeminin hayatımıza girmesiyle bu maç özelinde de yabancı hakem olacağı aşikardı. Türk hakemlerin maçlarda verdiği kararların çokça tartışılır hale gelmesi, her müsabakadan sonra kulüp başkanlarının açıklama yapması bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİK ÜZERİNDE HER GELEN TFF VE MHK YENİ ŞEYLER DENİYOR"

Ali Palabıyık, futbolcuların sahada sadece top oynamak için mücadele ettiği zaman hakemlere çok fazla iş düşmeyeceğini belirtti. HT Spor yorumcusu da olan Palabıyık, "Yeni seçilen TFF başkanının ve yönetim kurulunun sezona başlarken yabancı VAR'ı kesinlikle hayatımıza almayacağımıza yönelik açıklamaları vardı, tersi oldu. MHK başkanının yabancı hakemle alakalı açıklamaları vardı, tersi oldu. Burada tartışılması gereken nokta; bizi bu hale getiren sistem. Hakemlik üzerinde her gelen TFF ve MHK yeni şeyler deniyorlar. Maalesef başarılı olamıyorlar. Başarılı olamadıkları yerde de hala o koltukta oturmaya ısrar ediyorlar. 2022'den süregelen bir hakem temizlik operasyonu var. Böyle bir temizlikten sonra derbi için önceki senelerde 3-4 aday çıkıyorken, şu anda derbimizi yönetecek Türk hakem bulamıyoruz. Bir tek güvenebileceğimiz Halil Umut Meler var. Ama ona bile artık görev veremiyoruz. Türk futbolu için üzücü ama yabancı hakem ve VAR'ın verecekleri kararları hep beraber izleyeceğimiz için de kendi adıma mutluyum. Aslında sorunun hakemden kaynaklanmadığını, sahada sadece top oynamak isteyen futbolcular olduğu zaman hakeme de iş düşmeyeceğini göreceğiz" cümlelerine yer verdi.

"SAHADA TÜRK HAKEM OLDUĞUNDA KARA DEFTERLER AÇILIYOR"

Türk hakemlerine karşı önyargıyla yaklaşıldığını ve bu güvensizlik ortamı sebebiyle de yabancı hakeme gidildiğini dile getiren FIFA kokartlı eski hakem, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında da çeşitli hatalar oluyor ama futbolcuların reaksiyonları çok kısıtlanıyor. Bunun sebebi de tamamen sahadaki ismin yabancı olması. Türk hakemler olduğunda her hakemin kara defterleri açılıyor. O kara defterlerden türlü türlü pozisyonlar çıkartılıyor. Niyetleri sorgulanıyor. Bu önyargıyla herkes televizyon karşısına geçtiğinde, tribünde maç izlediğinde hakeme maalesef kimse güvenmiyor. Bu güvensizlik de bizi hem yabancı hakeme hem de yabancı VAR'a getirdi. Darısı yabancı Merkez Hakem Kurulu'na" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER, TFF BAŞKANINA NASIL GÜVENSİN"

Türk hakemlerin, bundan sonraki süreçte TFF'ye olan güven duygularının azalacağını savunan Palabıyık, "Hakemler, TFF başkanına nasıl güvensin. 'Ben yabancı VAR'a karşıyım' dedi, yabancı VAR geldi. Yabancı hakeme karşıydı, o da geldi. Hakemlerle konuşup da ben sizin arkanızdayım mı diyecek. Böyle bir TFF de MHK da yok. Ülkemize yabancı hakemin girmesini sağlayanlar, koltuklarında daha fazla oturmak için bunu yaptılar. Ama o koltukta maalesef ilelebet oturamayacaklar. O koltuktan gidecekler ve gittikleri zaman da yapmış oldukları bu icraatlar hatırlanacak. Türk futboluna genç hakemler kazandıracağız diyerek getirdiklerinin yanında yabancı hakemleri de sahalarda bol bol göreceğiz" diye konuştu.