10 Nisan 2021 Cumartesi 22:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:49

Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında yeni transferlerden DeAndre Yedlin, sakatlanıp çıkmıştı. Pozisyonun faul ve kırmızı kart olup olmadığı çok tartışılırken Arda Turan kişisel hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yer alan 'yer çekimi' ifadesinin hakem Ali Palabıyık tarafından pozisyonu Galatasaray teknik heyetine açıklarken kullandığı öğrenildi

Fanatik'in haberine göre hakem Ali Palabıyık pozisyon hakkında, "yer çekimi var, oyuncu oradan ayağını nasıl kaçırsın" ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın bu tip pozisyonlar için hakemlere, "topa vurmak için havaya kalkan ayak inecek yer çekimi var, topa vuruyorsa kart olmaz" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR



Yedlin hakkında maçın ardından konuşan Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Yedlin'in durumunun ciddi olabileceğini ve kırık şüphesi bulunduğu sözlerine ekledi.

"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ"



Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Yedlin'in pozisyonunda oyunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

Arda yaptığı paylaşımda, 27 yaşındaki Amerikalı oyuncunun stadı koltuk değnekleriyle terk ettiği bir fotoğrafını kullandı ve "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş" mesajını yazdı. Arda Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.