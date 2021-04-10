İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Palabıyık Yedlin pozisyonunu açıkladı! Arda Turan...
Spor

Ali Palabıyık Yedlin pozisyonunu açıkladı! Arda Turan...

Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında yeni transferlerden DeAndre Yedlin, sakatlanıp çıkmıştı. Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımında yer alan 'yer çekimi' ifadesinin hakem Ali Palabıyık tarafından pozisyonu açıklarken kullandığı öğrenildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:49
ABONE OL

Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında yeni transferlerden DeAndre Yedlin, sakatlanıp çıkmıştı. Pozisyonun faul ve kırmızı kart olup olmadığı çok tartışılırken Arda Turan kişisel hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yer alan 'yer çekimi' ifadesinin hakem Ali Palabıyık tarafından pozisyonu Galatasaray teknik heyetine açıklarken kullandığı öğrenildi

Fanatik'in haberine göre hakem Ali Palabıyık pozisyon hakkında, "yer çekimi var, oyuncu oradan ayağını nasıl kaçırsın" ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın bu tip pozisyonlar için hakemlere, "topa vurmak için havaya kalkan ayak inecek yer çekimi var, topa vuruyorsa kart olmaz" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR

Yedlin hakkında maçın ardından konuşan Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Yedlin'in durumunun ciddi olabileceğini ve kırık şüphesi bulunduğu sözlerine ekledi.

"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ"

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Yedlin'in pozisyonunda oyunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

Arda yaptığı paylaşımda, 27 yaşındaki Amerikalı oyuncunun stadı koltuk değnekleriyle terk ettiği bir fotoğrafını kullandı ve "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş" mesajını yazdı. Arda Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.