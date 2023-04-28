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Spor

Ali Palabıyık'a 3 ay sonra görev

Olaylara sebep olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından bu yana görev alamayan Ali Palabıyık, 3 ay sonra Spor Toto 1. Lig'de düdük çalacak.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Ali Palabıyık'a 3 ay sonra görev
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Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık, 3 aylık aranın ardından bir müsabakaya hakem olarak atandı. Palabıyık, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında pazar günkü Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasını yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Altınordu - Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık, en son Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart göstermişti.

Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.

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