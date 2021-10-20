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Spor

Ali Palabıyık'a Avrupa Konferans Ligi görevi

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak olan Bodo Glimt-Roma maçını yönetecek.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:44
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FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

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