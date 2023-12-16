Hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Habertürk canlı yayınında Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte Ali Palabıyık'ın o sözleri:

"TFF BAŞKANI BANA DEDİ Kİ..."

"Hata yapan hakemler görevlerine devam etti ve ediyor. Ben gibi, spesifik bir tane hata yapmış isimler, belki de başkan tarafından sevilmediğimiz için uzun süre dinlendirilmeye maruz kaldık. Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi. Söylediklerini burada söylemeyeyim. Eğer istiyorsa bana bir kağıt verirse, derhal istifamı yazacağımı söyledim. 'Böyle bir şeye gerek yok, devam et' dedi. 'Maç vermiyorsunuz, nasıl devam edeceğim?' diye sordum. Maç verilmeyeceğini söyledi."

"İLK KEZ ATAMALARA BU KADAR..."

"TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım. "

"TFF GÜVENCE VERMİŞ"

"Tüm Türkiye'de infial yarattı bu olay. Sağlıkta, sporda, eğitimde yaşadığımız bu şiddetin önlenmesi en büyük arzumuz. Son 2-3 gündür TFF ile hakemler toplantı halindeydi. Bu toplantıdan maçlara çıkma kararı alındı. TFF'nin her türlü güvenceyi verdiğini duydum."

"2-3 HAFTA ARA BEKLENİYORDU"

"Herkesin beklentisi 2-3 hafta maçların oynanmaması yönündeydi. Kimse böyle bir karar beklemiyordu. Siyasi liderlerin vermiş olduğu mesajlar bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Futbolun devam etmesi gerekiyor. Maddiyata dayalı en büyük sektörlerden biri ülkedeki. Bunun için de hakemlere ihtiyaç var. Umuyoruz ki suçlular, gerekli cezaları alırlar."

"SİZE GÜVENMİYORUZ' DEMİŞLER"

"Büyükekşi'nin saldırıyı gerçekleştiren kişinin aslında çok iyi bir insan olduğu yönünde bir açıklaması oldu. TFF Başkanı, çoğu hakeme mobbing yaptı. Bana karşı takındıkları tavrı birçok hakeme karşı devam ettiriyorlar. Hakemlerin toplantıda Büyükekşi'ye 'Biz size güvenmiyoruz' dediğini duydum."

"PROGRAMLARA MÜDAHALE EDİLMEDİ"

"Herkes şapkayı kendi önüne koymalı. 'Biz ne gibi hatalar yaptık, nasıl buraya geldik' bunlar düşünülmeli. Bahsedilen spor programlarına neden müdahale edilmedi, illa böyle bir olay mı yaşanması gerekiyordu müdahale için?"

"GRUPLAŞMAYA SEBEP VERİLİYOR"

"TFF ve MHK, kulüplerin maç sonrası yaptığı açıklamalardan sonra hakemlere büyük bir baskı uyguluyor. Sizinle göz teması bile kurmuyorlar, hakem camiası içinde de bir gruplaşmaya sebebiyet veriyorlar. Herkesin hatalı olduğunu kabul ettiği bir pozisyondan sonra bile bazı arkadaşlarımız diğer hafta sonu maç alabiliyordu."

"VAR KADROSU SIKINTILI"

"VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akılalmaz duruma geldi, anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var, karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor."

"BÜYÜKEKŞİ SÜREKLİ ÖN SIRADA"

"Mehmet Büyükekşi, hakemlikle alakalı yapılacak bir şey ile ilgili sürekli en ön sırada. Hakemlerin sorunları değil, hatalarıyla ilgili de her daim müdahil oldu."

"BÜYÜKEKŞİ ATAMALARI DEĞİŞTİRİR"

"Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar."