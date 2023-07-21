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Spor

Ali Palabıyık'tan sürpriz karar! ''Hakemliği bıraktı''

FIFA kokartlı Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığı, bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

21 Temmuz 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Ali Palabıyık'tan sürpriz karar! ''Hakemliği bıraktı''
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Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde flaş bir kararın altına imza attı.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Ali Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi.

Ömer Faruk Ünal bu gelişmesi "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi." sözleriyle duyurdu.

ALİ PALABIYIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola merak salan Ali Palabıyık, amatör olarak futbola kaleci olarak başladı. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı.

İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı.

Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşadı.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

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