Ali Şafak Öztürk'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

IHA 03 Eylül 2020 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 23:48

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile görüşmeler yapıldığını söyledi. Başkan Öztürk, Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş’ün yanlış karar aldığını aktararak, "Gel bizimle bir sezon daha geçir, daha güçlü şekilde istediğin külüne gidersin’ dedim. Fenerbahçe tatlı geldi" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya üzerindeki canlı yayınında taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, yaklaşık 1 saat süren yayında geçen sezonu değerlendirdi, yapılacak transferleri, Nazım Sangare ve Doğukan Sinik transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, geçen sezonun başının sıkıntılı, sonunun ise güzel olduğunu söyledi. Geçen sezon art arda gelen yenilgilerin ardından Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını ve Stephan Tomas ile deneme yaptıklarını dile getiren Öztürk, "İstediğimizi yapamadık. Sıkıntıların ardından ciddi hamleler yaptık.

Başta teknik direktör Tamer Tuna ve oyuncularla herkes gördü zaten. Ligin ikinci yarısında rekor üzerine rekor kırdık. Yeterli değildi yolun sonunda Avrupa’yı isterdik. Türkiye Kupasını kazanmak isterdik. Pandemi döneminde aile olabilme adına önemli işler yaptık.

Dünyada bu süreci en iyi geçiren kulüplerdendik. Son maçlarda genç oyuncularımız oynadı. Geleceğe yatırım yaptığımız bir ikinci yarı oldu. Bu sezon bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN, EMRE UZUN TRANSFERİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ



Antalyaspor’da bu dönem planlama çerçevesinde 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını ifade eden Öztürk, "Sayı olarak gerçekten ciddi sayıda oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Özellikle kontratı bitenlerle. Bunun dışında gitme ihtimali olan, ya da kiralanacak birkaç oyuncu daha olabilir. Bakıldığında ciddi şekilde Türk futbolunun mali sıkıntısı var. Kadronun daralması gerekiyor.

Maç sayısının yükselmesine rağmen, daha fazla oynayacak katkı verecek gençlere şans vereceğimiz bir kadro oluşturmak istedik. Transfer olacak bölgeleri saptadık. Forvete Origil’i aldık. Serdar Gürler fırsat transferi oldu. Sakatlığı var ama 3 yıllık sözleşmemiz var. Serdar’ın takımımıza çok büyük faydasının olacağını düşünüyoruz. Gökdeniz Bayraktar geldi, 18 yaşına göre ciddi fizik yapısı ve performansı iyi olan bir futbolcu. Büyük geleceği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI



Nuri Şahin transferine de değinen Ali Şafak Öztürk, "Nuri Şahin, çok büyük bir marka. Türk futbolunun en kariyerli futbolculardan biri. Sadece sportif değil, Antalyaspor’un geleceğinin içinde olan bir transfer yaptık. Türk futbolunun içinde ciddi şekilde rol almak istediğini biliyorduk. Hocalık beklentisi olduğunu ve daha fazla katkı vereceğini yönetimsel olarak düşündük. Buna göre de konuştuk planlamalarımızı anlattık. Planlamamızda yanımızda yer aldı.

Nuri Şahin, pozitif etkisini göstermeye başladı. İkili oyunlarda 16 yaşındaki gençlerle çalışıyor. Onları yanına çekip sohbetler ediyor. Gurbetçi futbolcuları Türkiye’ye getirmede de ciddi etkisi olacak. Genel vizyonumuzu, planlamamızı gösteren bir transfer olarak görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"SİNAN GÜMÜŞ’E FENERBAHÇE TATLI GELDİ"



Sinan Gümüş konusunda hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Başkan Öztürk, "Kariyeri için doğru kararı vermedi. Bizimle güzel bir kimyası olmuştu. ’Gel bizimle bir sezon daha geçir, daha güçlü şekilde istediğin külüne gidersin’ dedim. Fenerbahçe tatlı geldi. Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden biri. Burada ayrı ve özel bir yeri vardı. Kendisinin kararında doğru yönlendirilmemiş olabileceğini düşünüyorum. Bence yanlış karar verdi" diye konuştu.

"TERCİH EDİLEN KULÜBÜZ"



Başkan Öztürk, oyuncular arasında Türkiye’de en fazla tercih edilen kulüplerin başında geldiklerinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel bir şehiriz. Özel taraftarımız var. Bilinçli bir taraftarımız var. İşler kötü gittiğinde kulüp basmıyorlar. Kulüp alt yapısı çok iyi. Stadımız güzel. Döşemealtı’ndaki tesislerimizin dünyanın en iyilerinden. İyi bir yönetim, teknik heyet, kaliteli bir oyuncu grubumuz var. O nedenle oyuncular tercih edebiliyor."

"STOPER TRANSFER EDİLECEK"



Transfer konusuna da değinen Başkan Öztürk, "Bir stopher transferi düşünüyoruz. Bir oyuncu alacağız. Belki son transferimiz olabilir. 4-5 oyuncuyla iletişim halindeyiz. Kiralık değil, Antalyaspor’a 2-3 sene faydası olacak oyuncuya bakıyoruz. Defanstaki kimyanın devam edebilmesi için bence stoperin değişmeyen pozisyon olması lazım. Yabancı, yurt dışından bir oyuncu gelecektir" ifadelerine yer verdi.

"ANTALYASPOR MENFEAATLERİ YÖNÜNDE OLMALI"



Transferde ismi büyük kulüplerle adı anılan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik hakkında da açıklama yapan Ali Şafak Öztürk, "Fenerbahçe ile bazı görüşmelerimizi oldu. Nazım Sangare ve Doğukan Sinik’le ilgili. Beşiktaş ile de Nazım Sangare ile görüşme oldu. Antalyaspor’un menfaatlerine ne uygunsa öyle ilerleyeceğiz. Bazı beklentilerimiz var. Bu oyuncular illa Antalyaspor’da kalacaklar diye bir düşüncem yok. Bazen serüven değişikliği güzel oluyor.

Nazım Sangare, Almaya’nın 3. liginden geldi ve milli takıma kadar yükseldi. Benim için mutluluk kaynağı oldu. Başka takımda da oynamasından mutlu olurum. Ama bu da doğru şartlarda olmalı. Bu oyucularla yol ayrımı olabilir. İkisi Antalyaspor’da olmaktan çok mutlular. Biz de onlara sahip olmaktan mutluyuz. Ümit Milli Takım’ın sağ beki Bünyamin Balcı ile A Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare elimizde.

Maliyet önemli ve verebilecekleri performans önemli. Biz tamamen takasa da çok pozitif bakan yapıda değiliz. Belirli bir yatırım yapılıyor ve geri çıkarılmasını da istiyoruz. Doğru şartlarda bir hamle olursa olabilir. Bu görüşmelerde bir şey sonuçlanacaksa sonuçlanır" açıklamasını yaptı.

"BODRUMSPOR’U KARDEŞ TAKIM YAPMAK İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"



Kardeş takım yapmak istedikleri Bodrumspor ile ilgili de konuşan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrumspor ile Öztürk ailesinin bir yatırımı olabilir. Görüşmeler pozitif devam ediyor. A.Ş bölümünün büyük bölümünün alınması gibi çalışmamız var. Pilot takım değil kardeş takım olması yönünde. Bodrumspor’u ileri seviyeye getirmek, Antalyaspor’un oyuncularını doğru şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz de Antalya’da olan bir kulüp olmasını isterdik. Kulüpler arasında doğru şekilde kardeş gibi bir yapılanma hedefliyoruz. Genç oyuncuları doğru seviyede oynatabilmek istiyoruz."