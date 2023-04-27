Ali Şansalan hangi takımlı? Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş ile Galatasaray maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig hakemlerinden biri olan Ali Şansalan, şu ana kadar Beşiktaş'ın 13, Galatasaray'ın ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı. Peki Ali Şansalan hangi takımlı, kaç yaşında ve nereli? İşte başarılı hakemin biyografisi

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan tarafından yönetilen Beşiktaş-Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğu, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Şansalan'ın tuttuğu takım

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Balıkesir'de doğdu. Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemi Ali Şansalan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu.

Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başladı.

2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamakla birlikte Ali Şansalan'ın Fenerbahçeli olduğu bilinmektedir.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

