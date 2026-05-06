Ali Sowe: Hep birlikte takımın hedefi için savaşacağız

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Gambiyalı oyuncusu Ali Sowe, ""Önümüzde oynayacağımız iki maç bütün maçlar gibi önemli. Bu maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Sowe, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amacının takımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bireysel beklentilere göre yaşamadığını belirten Sowe, "Çünkü benim sorumlu olduğum takım arkadaşlarım ve takımımız var. Ben elimden gelenin en iyisini her zaman takımım için vermeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Sowe, bireysel performansının kendisini tatmin etmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hiçbir zaman pes eden biri olmadım. Devam etmek zorundayım ve devam edeceğim. İnsanların benden hep gol beklentisi var. Şunu da unutmamalıyız ki yardım etmem gereken takım arkadaşlarım ve destek olmam gereken bir takımımız var. Şu anki performansımdan dolayı memnun değilim. Ama içinde bulunduğumuz durumdan ve puan tablosundaki ilerleyişimizden şu anlık memnunum."

Bahanelere sığınmayacağını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Bahaneler aramayacağım ama zor bir süreçti benim için. Bu süreçle başa çıkmam gerekiyordu ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Performans anlamında da nerede olmam gerektiğini tam kestiremedim. Şu an kendimi daha rahat ve iyi hissediyorum." diye konuştu.

Sowe, ligde kalan maçları kazanmak istediklerini dile getirerek, "Önümüzde oynayacağımız iki maç bütün maçlar gibi önemli. Bu maçları da kazanmak istiyoruz, rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bu hafta Eyüpspor ile oynayacağız. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün her zaman arkasında olduğunu anlatan Ali Sowe, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz herkesin inişleri ve çıkışları olduğunu bilerek hareket etti. O dönemde de bireysel olarak benim düşüşte olduğum bir dönemdi. İlhan hoca bu durumda bana çok yardımcı oldu. Ardından yeni hocamız geldi. Recep hoca da aynı şekilde büyük destekte bulundu, yardımcı oldu. Ama tabii ki bu durum daha çok kişisel bir durumdu. Kulüple alakalı ya da takımla alakalı bir durum değildi. Benim de bildiğiniz üzere ailem var, etrafımdaki insanlar var. Bu durumdan kaynaklanan bir stres oluşmuştu. Sakatlık döneminde kenara çekilip, kendimle baş başa kalıp mental olarak iyileştim ve bu durumdan çıktım."

"HEP BİRLİKTE TAKIMIN HEDEFİ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Sowe, yeni sezonda farklı hedefleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak tamamen önümüzdeki sezonu bekliyorum. Çünkü farklı hedefler oluşturdum. Aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir. Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup, bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden çok memnunum. Etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında oldular ve desteklediler. Hep birlikte takımın hedefi için savaşacağız."

"KENDİMİ BURADA ÇOK RAHAT VE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Rize'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Sowe, "Aslında en önemli şey buradaki insanların sıcak kanlılığı, sizi nasıl karşıladıkları. Kendimi burada çok rahat ve çok iyi hissediyorum. Herkes çok iyi davranıyor bize. En çok burada içtiğim şey çay. Aynı zamanda da sütlaç da yiyorum. Onun ismi 'turbo'. Turbo sütlacı da çok seviyorum." ifadelerini kullandı.