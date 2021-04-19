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Spor

Ali Tandoğan'dan imza sonrası ilk açıklama

Denizlispor ile anlaşan teknik direktör Ali Tandoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:34
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Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. Denizli'ye gelen Tandoğan, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Allah Utandırmasın" ifadelerine yer verdi.

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

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