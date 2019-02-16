İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Turan: Bu beraberliği Aykut hocamıza armağan ediyoruz

Atiker Konyaspor'un tecrübeli stoperi Ali Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ali Turan, "Öncelikle bu beraberliği Aykut hocamıza armağan ediyoruz. Gönül istedi ki galip gelelim, 3 puan hediye edelim ama olmadı." diyerek sözlerine başladı.

"VAR'A GİTMEK İÇİN YERE Mİ ATLAYALIM"

"Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Psikolojik olarak gerçekten alt sıralardalar ve bu maçta çıkış yapmak istiyorlardı. Biz de ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bir çıkışımız vardı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Ali Turan, "Bugün de özellikle 1-0 öne geçmeden önce 10 kişi kaldık. Bazı pozisyonlar vardı. Skrtel'in direkt kırmızı kartı vardı. Hakem onu görmedi. Biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. İlla biz de yere mi atlayalım böyle pozisyonlarda ki VAR'a gidilsin. Yeni gelen arkadaş tecrübesiz tabii, biraz yerde yatsa." diyerek konuşmasını sürdürdü.

Konyaspor'un deneyimli stoperi, "Buradan aldığımız beraberlik, 10 kişiyle özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fazla pozisyon vermedik. Şimdi önümüze bakıyoruz. Son kez söylüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem bize, hem Aykut hocamıza sahip çıktılar." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

İran Irak hedefini açıkladı

İran Irak hedefini açıkladı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

Zamanın durdurulamayan gücü

Zamanın durdurulamayan gücü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA