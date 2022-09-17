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Spor

Ali Yaşar: Gol atacağımı hiç hissetmedim

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da Ali Yaşar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2022 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
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İstanbulspor forması giyen Ali Yaşar, Süper Lig'in 7. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Ali Yaşar, "Gol atacağımı hiç hissetmedim. Oyuna iyi başladık. Şanssız bir gol yedik. Yine eşitliği sağladık. Oyundan düşmedik, çok iyi oynadık. İlk yarıda mağluptuk. Hocamız devrede iyi bir konuşma yaptı. Özgüvenimiz yerine geldi. 2. yarı bambaşka bir İstanbulspor vardı. 1 puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Ali Yaşar, röportajını, "Bütün Türkiye'ye gösterdik ki İstanbulspor küçük bir takım değil. Bu sene ligde kalacağız. Çok mutluyum gol attığım için, puan aldığımız için." ifadeleriyle tamamladı.

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