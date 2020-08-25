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Spor

Ali Yaşar'dan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

İstanbulspor, Konyaspor'un gurbetçi sol beki Ali Yaşar ile 5 yıllığına anlaştı.

25 Ağustos 2020 Salı 15:16 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:16
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TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Konyaspor'un sol beki Ali Yaşar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Altınordu'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olara sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ali Yaşar ile 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar (5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Belçika doğumlu olan Ali Yaşar, Standart Liege alt yapısından yetişti. Hollanda'nın Roda takımında da forma giyen Yaşar, 2018 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

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