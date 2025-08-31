İSTANBUL 35°C / 22°C
  Aliağa FK 1021 gün son mağlubiyeti yaşadı
Aliağa FK 1021 gün son mağlubiyeti yaşadı

Aliağa Futbol Kulübü'nün TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Gebzespor'a mağlup olmasıyla birlikte yenilmezlik serisi bin 21 gün sürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Aliağa Futbol Kulübü ile Gebzespor karşı karşıya geldi. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip, 59. dakikada Batuhan Altıntaş'ın kaydettiği golle öne geçti. Aliağa FK'nın iki topu direkten dönerken, 88. dakikada Ahmet İlhan Özek penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla Aliağa FK'nın lig etabındaki namağlup serisi bin 21 gün sonra sona erdi. İzmir ekibi, son mağlubiyetini Kasım 2022'de Bölgesel Amatör Lig'de Çeşme Belediyespor karşısında almıştı. Daha sona 3. Lig'de iki sezon üst üste normal sezonu namağlup tamamlayan Aliağa FK, geçen sezon da şampiyonlukla 2. Lig'e yükselmişti.

Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü sahasında İnegöl Kafkaspor ile karşılaşacak.

