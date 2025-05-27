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Spor

Aliağa FK ayrılığı duyurdu

Aliağa FK, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 14:50 - Güncelleme:
Aliağa FK ayrılığı duyurdu
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TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonun önemli isimlerinden birisi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon takımın maestrosu, verdiğin emekler için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Raşit" ifadelerine yer verildi.

Şahingöz, geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle toplam 30 maça çıkarken 2 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.

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