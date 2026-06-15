Aliağa FK, Burak Bekaroğlu'nun peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa FK, kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekibin gündemindeki isimlerden birinin 1. Lig'den küme düşen Sakaryaspor'da forma giyen Burak Bekaroğlu olduğu öğrenildi. Defansta görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK'nın Sakaryaspor cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Iğdır FK'da geçiren Burak Bekaroğlu, bu süreçte 17 maçta forma giydi. Devre arasında Sakaryaspor'a transfer olan tecrübeli stoper, yeşil-siyahlı ekipte de 12 karşılaşmada görev yaptı.