İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa FK deplasmanda Muşspor'a konuk olacak
Spor

Aliağa FK deplasmanda Muşspor'a konuk olacak

Aliağa FK, TFF 2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında yarın Muşspor'a konuk olacak.

IHA3 Mayıs 2026 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Aliağa FK deplasmanda Muşspor'a konuk olacak
ABONE OL

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, play-off birinci turunda ligi üçüncü sırada bitiren Muşspor ile eşleşti. İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

BU SEZON ARALARINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

Aliağa FK ile Muşspor, bu sezon biri play-off olmak üzere toplam üç kez karşı karşıya geldi. Muş'ta oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Aliağa FK rakibini 3-0 mağlup etti. Play-off turundaki ilk randevu da İzmir'de oynanırken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Böylece Aliağa FK, bu sezon Muşspor karşısında yenilgi yüzü görmedi.

  • aliağa fk
  • muşspor
  • TFF 2. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.