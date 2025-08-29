İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Aliağa FK, Gebze Spor deplasmanında

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Gebze Spor'a konuk olacak.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 11:24 - Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, ikinci hafta mücadelesinde Gebze Spor ile karşı karşıya gelecek. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Mertcan Erölmez yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Maraş İstiklalspor'u evinde 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, lige 3 puanla başlayarak sezona moralli bir şekilde giriş yaptı. Teknik Direktör Polat Çetin ve yardımcıları, aynı performansı ikinci haftada da sürdürülmesini istiyor.

Ev sahibi Gebze Spor da birinci hafta mücadelesinde Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek lige iyi başlangıç yaptı. Kocaeli ekibi, ikide iki yapmak için İzmir ekibini hatasız bir şekilde geçmeyi hedefliyor.

