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Spor

Aliağa FK, Hasan Kılıç ile anlaştı

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Aliağa FK'nin, Pendikspor'dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Aliağa FK, Hasan Kılıç ile anlaştı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de şampiyon olan kadrodan Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık ve Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayıran İzmir ekibi; Ahmet Pekgöz, Hakan Demir, Oktay Kancı ve Oğuzhan Yıldırım ile yola devam kararı aldı. Böylece iç transferde hareketli günler yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış transferde de şimdiye kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. 68 Aksarayspor'dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan golcü Göktuğ Yılmaz, Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz, Bursaspor'dan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek ve Bandırmaspor'dan savunmacı Sergen Piçinciol'u transfer eden Aliağa FK, bir futbolcuyu daha bitirme aşamasına geldi. İzmir ekibinin, son olarak Pendikspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan deneyimli oyuncunun, bir pürüz çıkmaması durumunda kısa süre içerisinde İzmir'e gelerek transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

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