Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda İzmir'in tek temsilcisi oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a konuk olan Aliağa FK, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplarına kaldı. Elde edilen sonuç, İzmir futbolu açısından son yılların en dikkat çekici başarılarından biri olarak değerlendirildi. Aynı turda Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya 1-0 yenilen Göztepe'nin elenmesiyle birlikte İzmir'i grup aşamasında temsil edecek tek tak Aliağa FK oldu.

LİG PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR"

Aliağa FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 maçta topladığı 26 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor. Kupadaki çıkış ise takımın performansını ulusal arenaya taşımış durumda.

POLAT ÇETİN: "ZORLU MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, önemli bir aşamayı geçtiklerini söyledi. Çetin, "İyi bir takıma sahibiz. Gruplarda zorlu maçlar bizi bekliyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Ligde de iyi konumdayız. Takımımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DÖRT ENGELİ AŞARAK GRUPLARA KALDI"

Aliağa FK, kupada İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Serikspor ve son olarak Sivasspor'u eleyerek grup aşamasına yükseldi. Bu başarıyla birlikte kulüp hem tarihinde bir ilki gerçekleştirdi hem de İzmir'e tek başına temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

YENİ HEYECANIN KAPISI ARALANIYOR

Aliağa FK'nın, Türkiye Kupası'ndaki grup mücadelesi, sadece kulüp adına değil, İzmir futbolu adına da yeni bir heyecanın başlangıcı olarak değerlendirildi. Sarı-siyahlıların performansının, kentin spor hafızasında özel bir yer edinmesi bekleniyor.