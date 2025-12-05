İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,527
  • EURO
    49,6562
  • ALTIN
    5779.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda İzmir'in tek temsilcisi oldu
Spor

Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda İzmir'in tek temsilcisi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir'i temsil eden Bornova 1877 SK, Karşıyaka, Menemen FK, Göztepe, Bucaspor 1928, İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 FK ve Altınordu'nun elenmesinin ardından yoluna devam eden tek takım Aliağa FK oldu. 2014 yılında kurulan sarı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele edecek.

IHA5 Aralık 2025 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda İzmir'in tek temsilcisi oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a konuk olan Aliağa FK, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplarına kaldı. Elde edilen sonuç, İzmir futbolu açısından son yılların en dikkat çekici başarılarından biri olarak değerlendirildi. Aynı turda Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya 1-0 yenilen Göztepe'nin elenmesiyle birlikte İzmir'i grup aşamasında temsil edecek tek tak Aliağa FK oldu.

LİG PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR"

Aliağa FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 maçta topladığı 26 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor. Kupadaki çıkış ise takımın performansını ulusal arenaya taşımış durumda.

POLAT ÇETİN: "ZORLU MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, önemli bir aşamayı geçtiklerini söyledi. Çetin, "İyi bir takıma sahibiz. Gruplarda zorlu maçlar bizi bekliyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Ligde de iyi konumdayız. Takımımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DÖRT ENGELİ AŞARAK GRUPLARA KALDI"

Aliağa FK, kupada İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Serikspor ve son olarak Sivasspor'u eleyerek grup aşamasına yükseldi. Bu başarıyla birlikte kulüp hem tarihinde bir ilki gerçekleştirdi hem de İzmir'e tek başına temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

YENİ HEYECANIN KAPISI ARALANIYOR

Aliağa FK'nın, Türkiye Kupası'ndaki grup mücadelesi, sadece kulüp adına değil, İzmir futbolu adına da yeni bir heyecanın başlangıcı olarak değerlendirildi. Sarı-siyahlıların performansının, kentin spor hafızasında özel bir yer edinmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.