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Spor

Aliağa FK, Yasin Tosun ile yolları ayırdı

Aliağa FK, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Aliağa FK, Yasin Tosun ile yolları ayırdı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İlk olarak 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar'la vedalaşan İzmir ekibi, şimdi de 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Tosun'la yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel liglere çıkmamızda büyük katkı sağlayan takım kaptanlarımızdan Yasin Tosun'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan tecrübeli oyuncu, bu sezon Aliağa FK formasıyla 31 maça çıkarken 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.

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