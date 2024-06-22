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Spor

Aliağa FK'da bir ayrılık daha!

TFF 3. Lig ekibi Aliağa FK, 23 yaşındaki genç file bekçisi Ahmed Furkan Özdemir ile yolların ayrıldığı açıkladı.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Aliağa FK'da bir ayrılık daha!
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Aliağa FK, 23 yaşındaki kaleci Ahmed Furkan Özdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İlk olarak Mithat Yaşar, Yasin Tosun, Enes Bakal ve Bahri Yıldırım'la vedalaşan İzmir ekibi, şimdi de 23 yaşındaki kaleci Ahmed Furkan Özdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel liglere çıkmamızda katkısı bulunan Ahmed Furkan Özdemir'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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