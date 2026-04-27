Aliağa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, normal sezonun son haftasında alınan 5-0'lık Bursaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı yönetim, kritik play-off süreci öncesi takımı Çağdaş Çavuş'a emanet etti.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Aliağa FK'nın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, kariyerinde daha önce Alanya Kestel, Kepezspor, Manisa FK, Iğdır FK ve son olarak 1. Lig ekibi Çorum FK'da görev yaptı. Çavuş, 2023-2024 sezonunda Kepezspor ile 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Aliağa FK, play-off etabında ligi 70 puanla 3. sırada bitiren Muşspor ile eşleşti. Sarı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş yönetimindeki ilk maçına 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Aliağa Atatürk Stadı'nda çıkacak. Eşleşmenin rövanşı ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta oynanacak. Bu turu geçecek ekip, Mardin 1969 - Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

