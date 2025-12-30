İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9492
  • EURO
    50,5865
  • ALTIN
    6034.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aliağa FK'da hedef Gökhan Karadeniz

Aliağa FK, Serik Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'i kadrosuna katmak istiyor.

IHA30 Aralık 2025 Salı 11:52 - Güncelleme:
Aliağa FK'da hedef Gökhan Karadeniz
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç'u kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu kez orta saha takviyesi için harekete geçti. Aliağa FK'nın, Serik Belediyespor'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'i transfer listesine aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK'nın görüşmeleri hızlandırdığı, taraflar arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Daha önce Altınordu ve Göztepe formaları da giyen Gökhan Karadeniz'in ise İzmir'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Serik Belediyespor formasıyla fazla forma şansı bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, 10 karşılaşmada görev alırken toplam 323 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Gökhan Karadeniz'le Batman Petrolspor'un da devrede olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.