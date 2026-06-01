Aliağa FK'dan Çorum çıkarması

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan sarı-siyahlılar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Aliağa FK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın üç oyuncusunu gündemine aldı.

İzmir ekibinin, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı-siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Hem oyuncular hem de kulüpleriyle temaslarını sürdüren Aliağa FK'nın, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde üç futbolcuyu da kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi. Diğer mevkiler için de transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinin, önümüzdeki günlerde önemli adımlar atması bekleniyor.