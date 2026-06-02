  • Aliağa FK'de transfer seferberliği! Hedef Uğur Adem Gezer
Aliağa FK'de transfer seferberliği! Hedef Uğur Adem Gezer

Aliağa FK, geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 31 yaşındaki stoper Uğur Adem Gezer ile ilgileniyor.

IHA2 Haziran 2026 Salı 11:57
TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefine ulaşamamasının ardından yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. İzmir temsilcisi; Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayırırken, boşalan mevkileri doldurmak için transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde Çorum FK forması giyen kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile savunma oyuncuları Erkan Kaş ve Üzeyir Ergün'ü gündemine almıştı. Yeni sezonda mutlak bir üst lig hedefleyen Aliağa FK'nin şimdi de geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 31 yaşındaki stoper Uğur Adem Gezer ile ilgilendiği öğrenildi.

Diyarbakır temsilcisiyle sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüde bulunan tecrübeli savunmacının henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadığı belirtildi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin yapılması beklenirken, görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

