Aliağa FK'nın konuğu Muşspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, normal sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, play-off 1. turunda ligi 3. sırada bitiren Muşspor ile eşleşti.

İlk karşılaşma yarın Aliağa Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta gerçekleştirilecek. Aliağa FK, iç sahadaki ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek deplasmana gitmeyi hedefliyor.

Öte yandan ligin son haftasında Aliağa'da oynanan Bursaspor karşılaşmasında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından Polat Çetin'in görevinden ayrılmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, Muşspor ile oynanacak play-off maçında Aliağa FK'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

NORMAL SEZONDA ÜSTÜNLÜK ALİAĞA FK'DA

Bu sezon Aliağa FK ile Muşspor, normal sezonda iki kez karşı karşıya geldi. İlk maçta Muş'ta oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanan mücadelede ise Aliağa FK rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Aliağa FK, normal sezonda Muşspor'a karşı yenilgi yaşamadan 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.