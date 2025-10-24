İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Aliağa FK'nın konuğu Yeni Mersin İdman Yurdu

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında yarın Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Aliağa FK'nın konuğu Yeni Mersin İdman Yurdu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Aliağa FK, yarın saat 15.00'de Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Mikail Cihangir yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Aliağa FK, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet neticesinde topladığı 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan Yeni Mersin İdman Yurdu ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alıyor.

İzmir ekibi bu karşılaşmayı hatasız geçerek zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

