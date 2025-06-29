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Spor

Aliağa FK'nın yeni sağ beki Erhan Kartal

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 15:11 - Güncelleme:
Aliağa FK'nın yeni sağ beki Erhan Kartal
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TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen deneyimli sağ bek Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonuspor forması giyen sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Erhan Kartal'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki futbolcu, 1.5 sezondur Kastamonuspor'da forma giyiyordu. Geride kalan sezonda kırmızı-siyahlı ekip ile 29 maça çıkan Erhan Kartal, 1 gol kaydetti

Erhan Kartal kariyeri boyunca Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Bucaspor 1928 ve Kastamonuspor takımlarında oynadı.

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