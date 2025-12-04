İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Aliağa Futbol, kupada ilk kez gruplara kaldı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Özbelsan Sivasspor'u eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 11:38
Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Aliağa Futbol, kupada da yoluna devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda İnegöl Kafkas Spor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, 2. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Serikspor'u da 4-3 mağlup eden İzmir temsilcisi, dün Sivas deplasmanında da kazanmayı bildi.

Özbelsan Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aliağa Futbol, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi.

