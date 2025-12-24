İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Aliağa, kupada 90'da puanı kaptı

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında son dakikalarda bulduğu golle Alagöz Holding Iğdır FK karşısında 1 puanı kaptı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Aliağa, kupada 90'da puanı kaptı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Dk. 45 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 65 Oğuz Kaan Güçtekin), Abdul Malik Yılmaz (Dk. 65 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Mendes), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Dk. 86 Beraat Keser), Serkan Asan (Dk. 11 Cebrail Karayel)

Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Asil Adıgüzel), Mustafa Saymak (Dk. 90 Emir Saral), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Dk. 65 Erhan Kartal), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Dk. 78 Furkan Say), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Dk. 90 Serhat Dayan)

Goller: Dk. 37 Veli Çetin, Dk. 90 Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol), Dk. 38 Özder Özcan, Dk. 73 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eysseric, Dk. 87 Koita, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 29 Göktuğ Yılmaz, Dk. 61 Kerem Paykoç (Aliağa Futbol)

