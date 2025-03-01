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Spor

Aliağa Petkimspor, A. Efes deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın A. Efes'e konuk olacak.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, A. Efes deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde A. Efes ile karşılaşacak.

İzmir ekibi, 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alırken, Efes ise 14 galibiyet 4 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Efes ise bu karşılaşmada hata yapmayarak zirve takibini sürdürmeyi devam ettirmek istiyor.

Bu müsabakayı Mehmet Şahin, Polat Parlak ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan İzmir ekibinin bu maçın ardından İzmir'e dönmeyip Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Mart Salı günü oynayacağı Tenerife deplasmanı için İspanya'ya hareket edeceği ifade edildi.

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