Spor

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da daha başarılı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 11 haftada 4 galibiyet alan, 7 kez de mağlubiyet yaşayan Aliağa Petkimspor, Avrupa'da ise 7 maçta 5 galibiyet alarak yoluna devam ediyor.

16 Aralık 2025 Salı 11:46
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da daha başarılı
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden ve geniş rotasyonlu bir kadro kuran Aliağa Petkimspor, Avrupa'da istediğini alırken, ligde çok iyi bir görüntü çizemedi.

İlk 11 haftada sadece 4 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, ilk haftada İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti. Sonra ligde oynadığı 3 maçı da kaybeden İzmir temsilcisi, 5. haftada sahasında Mersin Spor'u 90-86, altıncı haftada da ligin son sırasına demir atan ONVO Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 89-85 mağlup etti.

Yine 3 maçlık bir mağlubiyet serisine giren Aliağa Petkimspor, ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes'i de deplasmanda 96-92 yenmeyi başardı.

En son sahasında Trabzonspor'a 105-91 mağlup olan İzmir temsilcisi, yeniden Avrupa'da oynayacağı maçla kazanıp moral bulmayı hedefliyor.

AVRUPA'DA 7 MAÇTA 5 GALİBİYET

FIBA Avrupa Kupası'nın tek Türk temsilcisi olan Aliağa Petkimspor, ligin aksine Avrupa'da başarılı bir grafik çiziyor.

İlk turda C Grubunu 4 galibiyet 2 de mağlubiyetle tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran ve yoluna ikinci turda N Grubu'nda devam eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda İtalyan temsilcisi Dinamo BDS Sassari'yi 76-72 mağlup etti.

Bu sezon çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen İzmir temsilcisi, yarın sahasında konuk edeceği İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı da mağlup ederek, yoluna devam etmek istiyor.

Grupta Yunanistan temsilcisi Peristeri ile de karşılşacak olan Aliağa Petkimspor'da hedef, tüm maçları kazanarak çeyrek finale çıkmak.

