18 Kasım 2025 Salı
Spor

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da kritik maça çıkıyor! Rakip CSM Oradea

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nun son maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'nın konuğu olacak.

18 Kasım 2025 Salı 13:02
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da kritik maça çıkıyor! Rakip CSM Oradea
ABONE OL

FIBA Europe Cup C Grubu'nda liderliğini sürdüren Aliağa Petkimspor, grubun son maçında kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Romanya temsilcisi CSM Oradea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oradea Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir'de oynanan ilk maçta rakibini 84-73 mağlup eden Aliağa Petkimspor, yarınki karşılaşmayı da kazanarak grubu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Grup birincisi olan 10 takım ile ikinci sırayı alan en iyi 6 takım, ikinci turda 4 ayrı grupta çeyrek final mücadelesi verecek.

