  Aliağa Petkimspor, Avrupa'da yükselişini sürdürüyor
Spor

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da yükselişini sürdürüyor

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda üst üste 3 maçını kazanarak liderliğini sürdürdü.

IHA13 Kasım 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, Avrupa sahnesinde iyi performansını sürdürüyor. İlk maçında Romanya ekibi Corona Braov'u sahasında 85-74 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, ikinci karşılaşmada Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya deplasmanda 84-78 yenildi.

Başantrenör Özhan Çıvgın yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bu yenilginin ardından vites yükseltti. CSM Oradea'yı mağlup ederek liderliği ele geçiren İzmir temsilcisi, rövanş maçlarında da etkili performansını sürdürdü. Corona Braov'u deplasmanda, AEK Larnaca'yı ise iç sahada mağlup eden Petkimspor, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Aliağa Petkimspor, 19 Kasım Çarşamba günü ikinci sıradaki CSM Oradea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, bu maçı kazanarak grubunu lider tamamlayıp üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Popüler Haberler
