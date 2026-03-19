19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Spor

Aliağa Petkimspor, Avrupa'ya veda etti

Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 85-60 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA19 Mart 2026 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 85-60 yenilerek organizasyona veda etti.

Bilbao'da oynanan maçın ilk çeyreğini 31-16 geride geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 52-28 geride girdi.

Üçüncü çeyreği de 73-43 skorla geride geçen Türk temsilcisi, maçı da 85-60 kaybetti ve İspanyol kulübü yarı finale çıktı.

Çeyrek final ilk maçında da Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup olmuştu.

