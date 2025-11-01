İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece deplasmanında
Spor

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 13:00 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece deplasmanında
ABONE OL

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi Büyükçekmece Basketbol ise henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı ve 5'te 0 çekerek 16. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, İstanbul deplasmanında oynanacak bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak iki maçlık galibiyet serisine imza atmayı hedefliyor.

Büyükçekmece Basketbol - Aliağa Petkimspor karşılaşmasını Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.