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Spor

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Darüşşafaka'yı 94-75 mağlup etti.

AA23 Ekim 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka'yı 94-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Aliğa Petkimspor, ligde ikinci galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Burak Yılmaz

DARÜŞŞAFAKA: Starks 12, Olaseni 17, Ercan Osmani 5, McCullough 11, Yeboah 6, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 5, Canberk Kuş, Doğuş Özdemiroğlu 12, Hakan Sayılı 3, Ragıp Berke Atar 2, Kılıçarslan Şenkahya 2

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ege Arar 6, Prewitt 26, Yiğit Karalar, Webster 14, Murat Meriç Kuntker 6, Simmons 16, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım, Aldridge 20, Dorukhan Engindeniz 6, Gökay Hacıoğlu

1. PERİYOT: 16-27

DEVRE: 45-51

3. PERİYOT: 69-71

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.43 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

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