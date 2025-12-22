İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2966
  • ALTIN
    6068.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor deplasmanda bir başka
Spor

Aliağa Petkimspor deplasmanda bir başka

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Basket'i deplasmanda mağlup ederek üst üste ikinci dış saha galibiyetini elde etti.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor deplasmanda bir başka
ABONE OL

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 12. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, deplasmanda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmayı 104-101 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Özhan Çıvgın yönetimindeki Aliağa Petkimspor, sezonun 5. galibiyetini elde ederken dış sahada üst üste ikinci kez kazandı. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Eksiklerin kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Çıvgın, "Kendi adımıza konuştuğumuz şeylerin bir bölümünü sahaya yansıttık. 12-13 sayı öne geçtik ancak Martynas'ın hastalığı da bizi etkiledi. Sahada duracak hâli yoktu. Scrubb da hastaydı ve kadroda yer alamadı. Stanley'nin oyuna girmesi biraz geç oldu, ancak ilerleyen bölümde toparlandı.

Bizim için zorlu bir fikstür vardı; deplasmanda A. Efes ve Sassari, içeride Trabzon, ardından Zaragoza ve uzatmada deplasmanda Manisa maçları. Önemli olan kazanmaktı. Dönem dönem iyi oynadık, dönem dönem ise oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Kazanmak çok önemliydi ve bu galibiyetten dolayı mutluyum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Aliağa Petkimspor
  • deplasman
  • basketbol süper ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.