İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4161
  • EURO
    34,5088
  • ALTIN
    2484.67
  • BIST100
    9679.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aliağa Petkimspor deplasmanda galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 83-72 mağlup etti.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor deplasmanda galip
ABONE OL

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 83-72 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu

Darüşşafaka Lassa: Adams 9, Woodard 14, Rahkman 2, Muhsin Yaşar 18, Berk Demir 4, Enes Berkay Taşkıran 17, Tolga Kay, Bora Yaşar 4, Pandi 4, Rijad Aydın

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 4, Yunus Amre Sonsırma 11, Simmons 14, Aldridge 23, Emre Tanışan 2, Starks, Mahir Ağva 7, Yavuz Gültekin 2

1. Periyot: 19-25

Devre: 37-40

3. Periyot: 55-64

  • Darüşşafaka Lassa
  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.