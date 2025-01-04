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Spor

Aliağa Petkimspor deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 72-67 mağlup etti.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 72-67 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler :Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 20, Market Starks 16, Nikola Rebıc 3, Emircan Koşut, Rade Zagorac 4, Jermaine Love 14, Erdi Gülaslan, Martynas Sajus 10, Yesukan Onar, Evan Bruinsma

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Aliağa Petkimspor : DeWayne Russell 6, Breein Tyree 20, Bryson Williams 13, Troy Selim Sav 2, Damyean Dotson 3, Yavuz Gültekin 4, Wesley Van Beck 13, Jaime Echenique 8, Peyton Aldridge 3, Anıl Osman Cevahir

Başantrenör:Burak Gören

1. Periyot: 19-23 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 42-40 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 54-62 (Aliağa Petkimspor lehine)

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Lig
  • Büyükçekmece Basketbol

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