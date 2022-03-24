Aliağa Petkimspor evinde farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftadan ertelenen müsabakada Aliağa Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 109-87 yendi.

Müsabakaya 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3. dakika içinde aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 13-5. Aliağa Petkimspor, farkı 12 sayıya kadar (24-12) çıkardığı periyotta son bölümde rakibinin farkı azaltmasına rağmen periyodu 30-26 üstün bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan ve aradaki farkı 11 sayıya yükselten 40-29 ev sahibi ekip karşısında hücumda daha etkili olan HDI Sigorta Afyon Belediyesi, periyodun bitimine 3 dakika kala Hamilton basketiyle aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 43-45. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 56-49 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan Aliağa Petkimspor, 25. dakikasını 66-53 üstün geçtiği periyodu 78-63 galip tamamladı.

Dördüncü periyotta Denmon'ın basketleriyle son 5 dakikaya 93-69 önde giren Aliağa Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni son hücumda Gary Browne'un basketiyle 109-87 mağlup etti.

İlk maçta rakibine 21 sayı farkla 91-70 yenilen Aliağa Petkimspor, rakibini 22 sayı farkla 109-87 mağlup ettiği içinde sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

SALON: ENKA

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Umut Özgün Ergün

ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins 3, Gary Browne 35, Sinan Sağlam 4, Aldridge 26, Thomas 12, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 3, Hakan Sayılı, Denmon 23

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Hayes 27, Şafak Edge 6, Selden 23, Filipovity 7, Hamilton 12, Tuğberk Gedikli 2, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 6, Hüseyin Çevirgen, Mertcan Solkol 4

1. PERİYOT: 30-26

DEVRE: 56-49

3. PERİYOT: 78-63

5 FAULLE ÇIKAN: 39.45 Selden (HDI Sigorta Afyon Belediyesi)