İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,639
  • EURO
    51,8889
  • ALTIN
    7135.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aliağa Petkimspor evinde mağlup

Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında ağırladığı Yunan ekibi Peristeri'ye 87-85 mağlup oldu.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor evinde mağlup
ABONE OL

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 87-85 yenildi.

Bu sonuçla N Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Salon: ENKA

Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ivor Matejek (Çekya), Lukasz Jankowski (Polonya)

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 16, Blumbergs 4, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 14, Boran Güler 2, Franke 13, Troy Selim Şav 3, Floyd 9

Peristeri: Nichols 21, Torre 7, Tubbergen 9, Kaklamanakis 13, Jankovic 1, Payne 7, Ittounas 5, Thomakos, Harris 12, Papadakis 3, Carius 9

1.⁠ ⁠Periyot: 21-9

Devre: 43-37

3.⁠ ⁠Periyot: 65-61

  • Petkimspor
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  • Peristeri

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.