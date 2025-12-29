İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

Aliağa Petkimspor galibiyeti unuttu

Aliağa Petkimspor, ligin 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a mağlup olarak evinde üst üste oynadığı dört karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Aliağa Petkimspor galibiyeti unuttu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmaya geride başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 23-18 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan Petkimspor devreye 41-37 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final çeyreğine 56-54'lük avantajla girdi. Ancak son periyotta skor üstünlüğünü koruyamayan Aliağa Petkimspor, parkeden 75-72'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi, evinde üst üste oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın da karşılaşmayla ilgi kısa bir açıklama yaparak, "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

