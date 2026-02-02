İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Aliağa Petkimspor, galibiyeti unuttu

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 12:21
Aliağa Petkimspor, galibiyeti unuttu
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da son dönemde işler yolunda gitmiyor. Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden İzmir temsilcisi, ligde aynı performansı yakalamakta zorlanıyor. Son olarak Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Aliağa Petkimspor, üst üste 6. yenilgisini aldı. Başantrenör Özhan Çıvgın da maçın ardından takımın içinde bulunduğu durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Çıvgın, "Önce takım kaptanımız Yunus'un sakatlığı, üstüne bir de Stanley'in hastalığı bizi tamamen guardsız oynamaya itti. Aslında bunun da bir şekilde planlamasını yapmıştık ama Jaylon Brown'ın da oyuna girer girmez sakatlanması tüm planlarımızı alt üst etti. Umarım eksik ve sakat oyuncularımız bir an önce toparlanır ve takıma dahil olurlar. Perşembe gününden itibaren çok yoğun bir tempoya giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının bir basamak üstü olan 14. sırada yer alıyor.

