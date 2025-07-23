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Spor

Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2025-26 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarından Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un normal sezondaki rakipleri belirlendi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un rakipleri belli oldu
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Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde normal sezonda yer alacak 40 takım, 4'erli 10 gruba ayrıldı. 14 takım normal sezona doğrudan katılırken Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelen 19 takım da gruplara katılabilecek. Ayrıca FIBA Avrupa Kupası eleme turundan 7 takım da normal sezonda yer alacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar, kura çekiminde "şartlı" yer aldı. Söz konusu takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonuna yükselirse yerleri FIBA Avrupa Kupası eleme turundan gelen mağlup takımlarla doldurulacak.

Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelme ihtimali bulunan takımlardan CSM Oradea (Romanya) ile AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ve FIBA Avrupa Kupası eleme turundaki BC Dnipro (Ukrayna)/CSM Corona Brasov (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelme ihtimali bulunan Bursaspor ise organizasyona katılması durumunda I Grubu'nda Trefl Sopot (Polonya), Neftçi IK (Azerbaycan) ve şartlı olarak kurada yer alan BC Kalev/Cramo (Estonya) ile mücadele edecek.

  • Aliağa Petkimspor
  • Bursaspor
  • FIBA Avrupa Kupası

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