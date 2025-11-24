İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4536
  • EURO
    48,9756
  • ALTIN
    5557.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor ligde galibiyete hasret
Spor

Aliağa Petkimspor ligde galibiyete hasret

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybederek galibiyete hasret kaldı.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor ligde galibiyete hasret
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da son haftalarda işler iyi gitmiyor. Avrupa'da iyi bir performans sergileyerek son 16'ya kalmayı başaran İzmir ekibi, ligde ise aynı istikrarı yakalamakta zorlanıyor. Son olarak ligin 9. haftasında Merkezefendi Basketbol'u konuk eden Petkimspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrılarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, hem Merkezefendi maçını hem de takımın genel durumunu değerlendiren açıklamalarda bulundu. Yorgun ve kötü oynadıklarını dile getiren Çıvgın, "Uzun süredir detaylı çalışma fırsatı bulamadık. Milli ara hem dinlenmek hem de çalışmak için bize gereken zamanı oluşturacaktır. Oyuncularım kazanma isteği gösterdiler ancak kırılma anlarında yorgunluk kaynaklı hatalarla bir türlü doğru tercihler yapamadık" diye konuştu.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Ligi
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.